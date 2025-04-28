Раскрыта фабула обвинения в деле арестованной замглавы курского фонда капремонта

СК: Замглавы фонда капремонта Курской области посредничала во взятке на ₽3 млн

Замглавы фонда капремонта российского региона взяли под стражу за коррупцию

Начало событий в новости Замглавы фонда капремонта российского региона взяли под стражу за коррупцию

Арестованная замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольга Минакова выступила посредником при передаче должностному лицу взятки в размере 3 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Вместе с ней по делу проходит сотрудник коммерческой организации. Им предъявлены обвинения по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По данным следствия, взятка давалась за совершение незаконных действий.

Уголовное дело против них возбуждено по материалам ФСБ.

Об аресте Минаковой сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства. Она отстранена от должности начальника отдела административного и правового обеспечения.

