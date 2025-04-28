Замглавы фонда капремонта российского региона взяли под стражу за коррупцию

Хинштейн: Суд арестовал замглавы фонда капремонта Курской области Минакову

Суд арестовал замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову по коррупционному делу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, передает РИА Новости.

По его словам, чиновницу задержали на прошлой неделе. Ее обвинили в посредничестве при передаче взятки. Минакова отстранена от должности начальника отдела административного и правового обеспечения.

24 апреля сообщалось, что судебные приставы захотели взыскать с бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина 4,1 миллиарда рублей. Ему и нескольким чиновникам вменяют хищение бюджетных средств, выделенных по контрактам на возведение оборонных сооружений в приграничье.