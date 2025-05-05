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07:59, 5 мая 2025Силовые структуры

Суд поддержал сыновей Жириновского в споре с племянницами политика

Суд встал на сторону сыновей Жириновского в деле о пожизненном содержание теток
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Суд встал на сторону сыновей умершего основателя партии ЛДПР политика Владимира Жириновского в споре с их родственницами. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы сообщает РИА Новости .

По данным агентства, племянницы политика Елена Листопадова и Наталья Соколова требовали от сыновей Жириновского: Олега Эйдельштайна и Давида Гарсии вернуть имущество в наследственную массу. Тетки сыновей политика пытались добиться в суде признания договора пожизненного содержания.

4 декабря 2024 года внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую. Это случилось вскоре после того, как суд удовлетворил иск Эйдельштейна о признании Жириновского его отцом.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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