Суд поддержал сыновей Жириновского в споре с племянницами политика

Суд встал на сторону сыновей Жириновского в деле о пожизненном содержание теток

Суд встал на сторону сыновей умершего основателя партии ЛДПР политика Владимира Жириновского в споре с их родственницами. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы сообщает РИА Новости .

По данным агентства, племянницы политика Елена Листопадова и Наталья Соколова требовали от сыновей Жириновского: Олега Эйдельштайна и Давида Гарсии вернуть имущество в наследственную массу. Тетки сыновей политика пытались добиться в суде признания договора пожизненного содержания.

4 декабря 2024 года внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн сменил фамилию на отцовскую. Это случилось вскоре после того, как суд удовлетворил иск Эйдельштейна о признании Жириновского его отцом.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.