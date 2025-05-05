Тела погибших при пожаре в московской многоэтажке сняли с окон

Спасатели сняли с окон тела погибших при пожаре на улице Генерала Тюленева

В Москве спасатели продолжают работу на месте пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. Они уже сняли тела погибших с окон, передает РИА Новости.

«Из окон дома на юго-западе Москвы, где произошел пожар, сняли тела погибших», — сообщает агентство.

Пожар произошел в многоэтажке на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая, ему предшествовал мощный взрыв. Причиной возгорания назвали взрыв газа. Жертвами происшествия стали два человека, в больницу попали пятеро жильцов, в том числе дети.

Сейчас, по данным МЧС, пожар уже ликвидирован.