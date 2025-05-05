«Женщина кричала жутко из окна». На юго-западе Москвы произошел пожар после взрыва газа. Жильцы оказались заблокированы огнем

Пожар в многоквартирном доме на юго-западе Москвы ликвидировали

Пожар произошел в многоэтажке на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева, ему предшествовал мощный взрыв.

Верхние этажи в одном из подъездов оказались охвачены пламенем, на место прибыли экстренные службы. Отмечалось, что идет сквозное горение с двух сторон дома. К месту происшествия направили пожарный кран и вертолет.

Позднее в МЧС сообщили о ликвидации пожара. Его площадь составила сто квадратных метров, произошло обрушение крыши и перекрытий.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что на месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения.

Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются. На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь Сергей Собянин мэр Москвы

Пункт временного размещения для эвакуированных открыли в школе, рассказали РИА Новости в префектуре юго-западного округа Москвы. Там уточнили, что идет эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

Причиной пожара стал взрыв газа

Предварительной причиной пожара назван взрыв газа, сообщили в экстренных службах. После этого загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

По данным Shot, очаг возгорания находился между кухней и прихожей в квартире на 9 этаже. По версии пожарных и очевидцев, в квартире могли находиться газовые баллоны. Жители квартиры в момент взрыва находились в комнате и оказались заблокированы огнем. Всего, отмечал канал, на верхних этажах оставались шесть человек.

Жительница пострадавшей квартиры напротив рассказала, что взрыв был настолько мощный, что волной выбило железную дверь. В подъезде также вырвало лифты.

Спасатели полностью перекрыли газ в многоэтажке и отключили электричество. В здании работает только техническое освещение на лестничных клетках. Оперативные службы оцепили проход к жилому дому.

Жертвами происшествия стали три человека

В МЧС сообщили, что жертвами происшествия стали два человека, однако Telegram-канал Baza заявил о трех жертвах. Ряд каналов публиковал кадры, как двое жильцов свесились с балкона горящей квартиры, спасти их не удалось.

Очевидица рассказала о первых минутах после трагедии. По ее словам, из окна умоляла о помощи женщина.

Кричала жутко женщина из окна «Спасите ребенка, у меня ребенок умирает!» Она так кричала, я никогда этого не забуду очевидица пожара

Еще одна местная жительница добавила, что из взорвавшейся квартиры спасли девочку, ей единственной удалось выжить. Ребенок оказался заблокированным внутри, ее вытащили соседи с нижних этажей. Хозяйку квартиры попытался спасти сосед, но не сумел, женщине зажало ногу бетонной плитой.

По данным Shot, к медикам обратились 18 человек, госпитализировали шестерых, в том числе двоих детей.

Депздрав Москвы уточнил информацию о пяти пострадавших, которым потребовалось лечение в больнице.

Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет. В настоящее время все они госпитализируются в четыре профильных стационара Депздрав Москвы

СК возбудил уголовное дело после пожара

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара, сообщили в столичном главке СК РФ.

По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего СК РФ

Для установления точной причины возгорания будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, отметили в ведомстве.

Очевидцы рассказали, как произошел взрыв

Местная жительница рассказала RT, что взрыв был очень сильный.

У сына дом напротив, рассказал, что взрыв был очень сильный. Все окна тряслись в соседнем доме у них. Мы тоже живем недалеко, в пяти остановках от них, и у нас был слышен сильный взрыв жительница Москвы

Еще один из жителей сообщил, что эвакуация прошла очень быстро. Его супруга позвонила и сообщила, что «весь дом сильно трясся».

Очевидцы также рассказали РИА Новости, что сотрудники МЧС оперативно приехали на место пожара в жилом доме. «Они прибыли за две минуты», — отметил Максим, который в момент начала пожара поднялся на девятый этаж дома, чтобы помочь с эвакуацией.

