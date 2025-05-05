Трамп обвинил демократов в попытке импичмента

Трамп заявил, что Демократическая партия обсуждает возможность его импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии обсуждают возможность его импичмента, охарактеризовав это как очередную политическую атаку. Об этом он написал в социальной сети X.

«Демократы действительно вышли из-под контроля. (...) Эти радикально-левые безумцы снова занялись темой импичмента. У них уже есть два "безымянных", малоуважаемых конгрессмена, оба полные психи, которые говорят об импичменте Дональда Трампа, (...) хотя они понятия не имеют, за что меня собираются подвергнуть импичменту», — написал американский лидер.

При этом Трамп с иронией перечислил собственные действия, за которые, по мнению демократов, его могли бы подвергнуть импичменту: борьба с инфляцией, ужесточение миграционной политики, прекращение финансирования Ирана. В заключение американский президент призвал однопартийцев из Республиканской партии к более жесткой риторике в отношении демократов.

29 апреля американский конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту Трампу. В числе статей указаны: препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».