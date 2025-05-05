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18:18, 5 мая 2025Мир

Трамп обвинил демократов в попытке импичмента

Трамп заявил, что Демократическая партия обсуждает возможность его импичмента
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии обсуждают возможность его импичмента, охарактеризовав это как очередную политическую атаку. Об этом он написал в социальной сети X.

«Демократы действительно вышли из-под контроля. (...) Эти радикально-левые безумцы снова занялись темой импичмента. У них уже есть два "безымянных", малоуважаемых конгрессмена, оба полные психи, которые говорят об импичменте Дональда Трампа, (...) хотя они понятия не имеют, за что меня собираются подвергнуть импичменту», — написал американский лидер.

При этом Трамп с иронией перечислил собственные действия, за которые, по мнению демократов, его могли бы подвергнуть импичменту: борьба с инфляцией, ужесточение миграционной политики, прекращение финансирования Ирана. В заключение американский президент призвал однопартийцев из Республиканской партии к более жесткой риторике в отношении демократов.

29 апреля американский конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту Трампу. В числе статей указаны: препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».

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