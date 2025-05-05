Трамп встретится с освобожденной в России балериной

Трамп встретится с балериной Карелиной после ее освобождения в России

Президент США Дональд Трамп встретится с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной спустя месяц после ее освобождения в России. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

15 августа 2024 года Свердловский областной суд приговорил балерину к 12 годам колонии общего режима за государственную измену. Ее также оштрафовали на 300 тысяч рублей. По версии следствия, в феврале 2022 года Карелина собрала и перевела 51 доллар организации, которая поддерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее ФСБ подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках него задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова обменяли на осужденную за госизмену Ксению Карелину, помилованную в апреле указом президента России.