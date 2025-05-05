Трамп высказался о виновных в подрыве «Северных потоков»

Трамп опроверг причастность России к подрыву «Северных потоков»

Президент США Дональд Трамп опроверг причастность России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, у него есть точная информация о том, кто ответственен за подрыв газопроводов. Но называть виновных он не стал. Глава государства лишь подчеркнул, что Россия к этому не причастна.

Трамп также предупредил, что он в любой момент может спросить об этом «определенных людей, не тратя кучу денег на расследование».

Ранее Трамп обвинил демократов в попытке импичмента. «Демократы действительно вышли из-под контроля. Эти радикально-левые безумцы снова занялись темой импичмента», — высказался американский лидер.