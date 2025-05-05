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07:46, 5 мая 2025Путешествия

Туристка побывала в Европе и сравнила цены в местных магазинах с российскими

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters

Тревел-блогерша побывала в Любляне, Словения, и сравнила стоимость продуктов в местных магазинах с российской. Своими наблюдениями она поделилась на странице «Лайк Трэвел Путешествия» в «Дзен».

«Реальные цены на еду в Европе удивляют», — отметила туристка. По ее словам, мясо птицы там стоит в два раза дороже, чем в России. Курица — 700 рублей за килограмм, а индейка — 1000 рублей.

«Домашний фарш из свинины и говядины 579 рублей за килограмм и 270 рублей за 500 граммов, что равносильно нашим ценам, — добавила она. — Говядина тоже не очень дорогая, в супермаркете цена за филе — 560 рублей за 600 граммов».

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Рыба в Любляне, по мнению россиянки, оказалась доступной. Филе свежего лосося или стейки из этой же рыбы — 2,3 тысячи рублей за килограмм. «С такими ценами на красную рыбу можно питаться ей каждый день», — резюмировала блогерша.

Фрукты и овощи по стоимости оказались примерно такие же, как в России, зато хлеб автор сочла дорогим. «Свежий кукурузный хлеб весом 500 граммов стоит 169 рублей, тосканский зерновой — по 200 рублей. Самый дешевый, что был в наличии на полках, — 120 рублей», — написала автор.

При этом цены на яйца ее неприятно удивили: 369 рублей за десяток, что втрое дороже, чем в России.

Ранее другой путешественник побывал в городе Дудинка за Полярным кругом и удивился ценам на продукты и их разнообразию. В ассортименте оказалась даже экзотическая папайя.

Вот это да!
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