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09:32, 5 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Сотрудников на удаленке предупредили о главных рисках для здоровья

Терапевт Портнова предупредила сотрудников на удаленке о компьютерном синдроме
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники на удаленке могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. О главных из них «Ленте.ру» рассказала терапевт, кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Роксана Портнова.

«Сидячий образ жизни может негативно сказаться на здоровье опорно-двигательного аппарата и приводить к болям в спине и шее. Кроме того, снижение физической активности связано с уменьшением костной массы, развитием остеопороза и ожирения, что увеличивает риск сахарного диабета и заболеваний сердца», ─ пояснила врач.

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Медик добавила, что работающие на удаленке и могут часто перекусывать, так как кухня всегда им доступна. По словам доктора, это чревато набором веса, особенно в сочетании с отсутствием физической активности. Кроме того, такие люди подвержены компьютерному синдрому: он проявляется жжением и сухостью в глазах, тревожности и чувству одиночества из-за отсутствия живого общения, а также профессиональному выгоранию, так как происходит размытие границ между работой и личной жизнью.

Кроме того, работа с мышкой и клавиатурой при неправильном положении тела может приводить к появлению синдрома запястного канала, симптомами которого являются неприятные ощущения и покалывание в пальцах рук, возникающие сначала периодически, а потом постоянно.

Ранее об опасностях удаленной работы рассказал психиатр Антон Бек. По его словам, это чревато повышением уровня стресса, который негативно влияет на все сферы жизни.

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