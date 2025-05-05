Уезжавшая в США журналистка объяснила возвращение в Россию

Журналистка Шахова объяснила, что вернулась в РФ, потому что ей было тесно в США

Журналистка и ведущая шоу «Мы и они» Мария Шахова, уезжавшая в США, назвала причину возвращения в Россию. О переезде она рассказала в разговоре с изданием «Страсти».

По словам Шаховой, она переехала в США, так как ей предложили открыть в Нью-Йорке офис компании, в которой она работала в Москве. Некоторое время журналистка прожила в Нью-Йорке, а затем переехала во Флориду.

«В какой-то момент на пробежке меня будто перещелкнуло, я спросила себя: "А что дальше?" Мне снова стало тесно, и я поняла, что пора возвращаться в Москву», — объяснила Шахова решение вернуться в Россию.

Ранее известный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, рассказал о доводящих до слез мыслях в эмиграции. Как признался блогер, за границей он ожидал, что друзья позовут его обратно.

