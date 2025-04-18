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06:02, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Вернувшийся в Россию из США блогер рассказал о доводящих до слез мыслях в эмиграции

Блогер Амиран Сардаров в США ожидал, что друзья позовут его обратно в Россию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Дневник Хача / YouTube 

Известный российский блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, рассказал, что за границей ожидал, что друзья позовут его обратно. В выпуске своего подкаста, доступном на YouTube, он признался, что такие мысли доводили его до слез.

Как пояснил блогер, за границей ему было тяжело морально и он ожидал поддержки. «Ты не представляешь, как я часто сидел с телефоном, когда мне было тяжело. (...) Я надеялся, что мне наберут и скажут: "Ну как ты там, друг? Ну ладно, возвращайся, мы тебя здесь ждем"» — раскрыл Сардаров.

По словам блогера, в итоге он не получал таких звонков. Вместе с тем, как отметил Сардаров, несколько человек периодически интересовались, как у него дела в США. «А так, полная пустота и одиночество», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Сардаров назвал отъезд из России худшим решением в жизни. Блогер заявил, что его ожидания от Америки не оправдались.

Сардаров заявил о своем отъезде в Лос-Анджелес в 2020 году. В конце 2021 года сообщалось, что он вернулся в Россию. После этого блогер снова уезжал в Соединенные Штаты. Тогда он сообщал, что скучает по близким в России.

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