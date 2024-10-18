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20:25, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Живший в США блогер назвал отъезд из России худшим решением в жизни

Блогер Сардаров заявил, что его ожидания от жизни в США не оправдались

Кадр: VK Видео / ВКонтакте

Блогер Амиран Сардаров, живший в США, назвал отъезд из России худшим решением в жизни. В эфире шоу «Сессия», доступном в «VK Видео», он посетовал, что его ожидания от Америки не оправдались.

«Ужасно, самое худшее мое решение в жизни. Я вырос на [американских] детских фильмах, мультиках. И Америка для меня была финальной точкой острова счастья, в котором я обрету себя. Я приехал туда, и ничего не оправдалось», — заявил блогер, говоря о переезде в США.

Он также добавил, что покинул Россию в надежде добиться мирового признания. Сейчас Сардаров убежден, что должен работать в России, чтобы превзойти по уровню креатива Соединенные Штаты. «Я бы хотел отсюда теперь доказать им, что мы самые крутые здесь контентмейкеры», — заключил он.

Ранее Сардаров признался, что проклял день своего отъезда в США. По словам блогера, после переезда он потерял профессиональные связи и возможности, которые приобрел в России.

Блогер заявил о своем отъезде в Лос-Анджелес в 2020 году. В конце 2021 года сообщалось, что он вернулся в Россию. После этого Сардаров снова уезжал в Соединенные Штаты. Тогда он сообщал, что скучает по близким в России.

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      Мария Большакова
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