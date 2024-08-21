Живший в США блогер проклял день отъезда из России

Блогер Амиран Сардаров заявил, что жалеет о жизни в США

Популярный российский блогер Амиран Сардаров, живший в США и вернувшийся в Россию, заявил о своих сожалениях об отъезде в страну. В подкасте для Mash Room, доступном во «ВКонтакте», он проклял день переезда в Соединенные Штаты.

Сардаров признался, что считает обсуждение его эмиграции в США больной темой. «Будь проклят тот день, когда я решил уехать в Америку», — посетовал он.

Блогер объяснил, что в России у него было много связей и профессиональных возможностей, которые он потерял после переезда в США. Сардаров также уточнил, что безответственно себя повел с партнерами в сфере медиа, которые помогали делать ему масштабные проекты. «За это я себя до сих пор корю», — рассказал он.

Ранее Сардаров признался, что после переезда в США ощутил душевную пустоту. Он уточнил, что, живя в Соединенных Штатах, находился в депрессивном состоянии.

Сардаров заявил, что переехал в Лос-Анджелес в 2020 году. В декабре 2021 года сообщалось, что он вернулся в Россию. Позднее блогер снова уезжал в США. Во время пребывания в стране он рассказывал, что скучает по близким в России.