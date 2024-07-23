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19:42, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о «полной пустоте» после переезда в США

Блогер Амиран Сардаров рассказал о «невыносимо депрессивном состоянии» в США

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский блогер Амиран Сардаров, вернувшийся из США, рассказал о «невыносимо депрессивном состоянии», в котором он пребывал в Америке. На эту тему он высказался в своем подкасте, доступном на YouTube.

Блогер признался, что, переехав в Штаты, он ощутил «полную пустоту и пропасть». «Вот эти стены дома, которые есть, речь, традиции элементарные — вот все это там для меня казалось невыносимо депрессивным состоянием, вообще другой мир», — высказался Сардаров об опыте жизни в США.

Ранее Сардаров сравнил возвращение в Россию из США с выходом из тюрьмы. По словам Сардарова, он столкнулся с трудностями, когда жил в Америке.

Осенью 2020 года Сардаров объявил, что переехал в Лос-Анджелес. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Однако впоследствии он снова на какое-то время уехал в США. Во время пребывания в этой стране Сардаров рассказывал, что скучал по близким и по России.

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      Асель Минбаева
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