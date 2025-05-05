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18:15, 5 мая 2025Культура

Умерла легенда Владимирского академического театра

Культовый театральный актер Николай Горохов ушел из жизни в возрасте 74 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Народный артист России Николай Горохов ушел из жизни. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Владимирской области.

Лауреату престижной театральной премии «Золотая маска» было 74 года. Отпевание артиста пройдет 8 мая в Успенском соборе города Владимира.

«Он был выдающимся актером, чье имя вписано в историю владимирской театральной сцены. Его талант и проникновенная игра навсегда останутся в сердцах тысяч зрителей», — сообщили в публикации представители местной власти.

Известно, что Горохов с 1978 года служил во Владимирском академическом театре драмы имени Луначарского, где сыграл лучшие свои роли.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер из сериала «Метод» Артур Кочканян. Ему было 60 лет.

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