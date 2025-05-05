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20:00, 5 мая 2025Россия

Устроивший смертельное ДТП на спорткаре коммунист прокомментировал аварию

Устроивший ДТП на спорткаре коммунист Дубовенко не стал отрицать ответственность
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Устроивший смертельное ДТП на спорткаре член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко не стал отрицать свою ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Журналисты издания связались с Дубовенко, и тот подтвердил, что действительно находился за рулем автомобиля Chevrolet Camaro, столкнувшегося с тремя машинами. «Я был за рулем, да, мой автомобиль вылетел, я этого не отрицаю», — прокомментировал коммунист аварию.

При этом Дубовенко заявил, что не считает себя виновным, так как он якобы не совершал опасных маневров. «Я просто ехал прямо», — добавил он.

Авария произошла 3 мая в Туле. Дубовенко выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись четыре машины: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro. По данным местной ГИБДД, пассажирку Camry спасти не удалось. Предположительно, Дубовенко в момент аварии был трезв. Момент ДТП попал на видео.

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