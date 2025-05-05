Устроивший смертельное ДТП на спорткаре коммунист прокомментировал аварию

Устроивший ДТП на спорткаре коммунист Дубовенко не стал отрицать ответственность

Устроивший смертельное ДТП на спорткаре член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко не стал отрицать свою ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Журналисты издания связались с Дубовенко, и тот подтвердил, что действительно находился за рулем автомобиля Chevrolet Camaro, столкнувшегося с тремя машинами. «Я был за рулем, да, мой автомобиль вылетел, я этого не отрицаю», — прокомментировал коммунист аварию.

При этом Дубовенко заявил, что не считает себя виновным, так как он якобы не совершал опасных маневров. «Я просто ехал прямо», — добавил он.

Авария произошла 3 мая в Туле. Дубовенко выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись четыре машины: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro. По данным местной ГИБДД, пассажирку Camry спасти не удалось. Предположительно, Дубовенко в момент аварии был трезв. Момент ДТП попал на видео.