Опубликовано видео ДТП с участием члена ЦК КПРФ

В сети появилось видео ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дубовенко

В сети появилось видео с места ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дубовенко. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Авария произошла в субботу, 3 мая, в Туле. Дубовенко за рулем автомобиля Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись четыре машины: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro. По данным местной ГИБДД, пассажирка Camry погибла, водителя госпитализировали. По предварительным данным, Дубовенко был трезв.

В октябре 2024 года в Воронежской области в ДТП не выжил депутат областной думы Евгений Гапоненко. Парламентарий занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.