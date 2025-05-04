Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:27, 4 мая 2025Россия

Опубликовано видео ДТП с участием члена ЦК КПРФ

В сети появилось видео ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дубовенко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео с места ДТП с участием члена ЦК КПРФ Дубовенко. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Авария произошла в субботу, 3 мая, в Туле. Дубовенко за рулем автомобиля Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись четыре машины: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro. По данным местной ГИБДД, пассажирка Camry погибла, водителя госпитализировали. По предварительным данным, Дубовенко был трезв.

В октябре 2024 года в Воронежской области в ДТП не выжил депутат областной думы Евгений Гапоненко. Парламентарий занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

Обсудить
Последние новости

Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

Член ЦК КПРФ закрыл страницы в соцсетях после смертельного ДТП

Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США

В Минфине Сербии высказались насчет поездки Вучича в Москву 9 мая

Глава Офиса Зеленского опубликовал картинку горящего Кремля

В России захотели вернуть оценки за поведение в школах

В Госдуме прокомментировали парад в Лондоне в честь 80-летия Победы

В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

Российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в африканской стране

Член ЦК КПРФ на красном спорткаре устроил ДТП со смертельным исходом

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости