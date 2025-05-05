Партия Reform UK запретит украинские флаги над подконтрольными зданиями

Британская правая партия Reform UK решила запретить вывешивать флаги Украины, как и любые другие иностранные флаги, над зданиями подконтрольных советов. Об этом председатель партии Зия Юсуф сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Подконтрольные Reform английские советы скоро распорядятся, чтобы флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно "Юнион Джек" или флаг Святого Георгия», — написал он.

По его словам, вывешивать другие флаги на балконах и флагштоках, а также в зонах приема посетителей и стенах залов заседаний советов будет запрещено.

Ранее лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил, что намерен пойти по стопам экс-президента США Барака Обамы в вопросе миграции. По его словам, Обама заработал титул «главного депортировщика» после того, как выслал из США 3 миллиона человек с 2009 по 2017 год.