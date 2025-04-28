Британский политик захотел стать новым Обамой

Британский политик Фарадж намерен пойти по стопам Обамы в вопросе миграции

Британский политик, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж намерен пойти по стопам экс-президента США Барака Обамы в вопросе миграции. Об этом он написал в статье под заголовком «Если я стану следующим премьер-министром, я буду главным депортировщиком, как Барак Обама», опубликованной в Daily Mail.

«Стоит отметить, что депортации в предполагаемых нами масштабах уже имели недавние прецеденты», — написал политик, сославшись на Барака Обаму.

По словам Фараджа, бывший американский лидер заработал титул «главного депортировщика» после того, как выслал из США три миллиона человек с 2009 по 2017 год.

Политик отметил, что в XXI веке Великобритания не обеспечивала соблюдение миграционных законов и игнорировала целостность своих границ. По его мнению, Reform UK является единственной партией в стране, которая понимает серьезность ситуации, и готова работать на долгосрочную перспективу.

Фарадж добавил, что Reform UK разработала комплексную стратегию депортации нелегальных мигрантов. Если политику удастся стать премьер-министром, он будет проводить политику «нулевой терпимости» к нелегальной миграции.

По данным ученых из Оксфордского университета, в 2024 году Великобритания заняла первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов. В стране находятся до 745 тысяч мигрантов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель во Франции, где нелегалов порядка 300 тысяч.