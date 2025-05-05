Евродепутат Мариани: Румыны на выборах голосуют против втягивания ЕС в войну

Победа оппозиционного кандидата Джеордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии указывает на то, что румыны голосуют против втягивания Европейского союза (ЕС) в войну. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«В действительности это очень понятное голосование. Это, прежде всего, голосование против войны, против Европейского союза, желающего втянуть тех или иных в войну, которая не отвечает нашим интересам», — отметил евродепутат.

По словам Мариани, в ЕС формируется «тревожная конъюнктура». Он подчеркнул, что в первом туре выборов граждане Румынии исходили из своих собственных интересов и из желания жить в мире.

Ранее Симион, возглавляющий оппозиционную партию «Альянс за объединение румын», победил в первом туре выборов. Главе правящей коалиции Румынии Крину Антонеску досталось третье место.