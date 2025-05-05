Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 5 мая 2025Мир

В Европарламенте оценили президентские выборы в Румынии

Евродепутат Мариани: Румыны на выборах голосуют против втягивания ЕС в войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Победа оппозиционного кандидата Джеордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии указывает на то, что румыны голосуют против втягивания Европейского союза (ЕС) в войну. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«В действительности это очень понятное голосование. Это, прежде всего, голосование против войны, против Европейского союза, желающего втянуть тех или иных в войну, которая не отвечает нашим интересам», — отметил евродепутат.

По словам Мариани, в ЕС формируется «тревожная конъюнктура». Он подчеркнул, что в первом туре выборов граждане Румынии исходили из своих собственных интересов и из желания жить в мире.

Ранее Симион, возглавляющий оппозиционную партию «Альянс за объединение румын», победил в первом туре выборов. Главе правящей коалиции Румынии Крину Антонеску досталось третье место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости