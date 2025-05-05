В Мексике произошло мощное землетрясение

SSN: В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Мексике зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили специалисты национальной сейсмологической службы (SSN) страны.

Подземные толчки произошли в понедельник, 5 мая, в 02:28 по местному времени (11:28 по московскому времени), в 28 километрах на юго-запад от небольшого города Акала с населением около 15 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 269 километров. Данные о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия отсутствуют.

Ранее в этот же день стало известно о сильном землетрясении в Чили — его магнитуда составила 5,1. Эпицентр располагался в 18 километрах к юго-востоку от города Саламанка, где проживает более 13 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 79 километров.