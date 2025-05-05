Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:40, 5 мая 2025Экономика

В Мексике произошло мощное землетрясение

SSN: В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

В Мексике зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили специалисты национальной сейсмологической службы (SSN) страны.

Подземные толчки произошли в понедельник, 5 мая, в 02:28 по местному времени (11:28 по московскому времени), в 28 километрах на юго-запад от небольшого города Акала с населением около 15 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 269 километров. Данные о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия отсутствуют.

Ранее в этот же день стало известно о сильном землетрясении в Чили — его магнитуда составила 5,1. Эпицентр располагался в 18 километрах к юго-востоку от города Саламанка, где проживает более 13 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 79 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина эвакуирует мирных жителей у курской границы и готовится к тяжелым боям. Что станет целью нового наступления ВСУ?

    Минобороны раскрыло подробности атаки на российские регионы

    В США сообщили о планах Трампа использовать сделку с Киевом для влияния на Москву

    В Раде раскрыли главную цель Зеленского

    «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

    Трамп высказался о виновных в подрыве «Северных потоков»

    В Британии решили запретить украинские флаги

    Необходимость перекрывать батареи после отключения отопления оценили

    В центре Москвы загорелся ресторан

    Трамп встретится с освобожденной в России балериной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости