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09:09, 5 мая 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Чили

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Чили
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gabriel Leiva / Reuters

В Чили зафиксировали мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли к юго-востоку от города Саламанка с населением более 13 тысяч человек. Эпицентр располагался в 18 километрах к населенному пункту, очаг залегал на глубине 79 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее у берегов Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 с угрозой цунами. Во время подземных толчков в столице Таиланда Бангкоке обрушился строящийся небоскреб. Пострадали не менее 86 человек.

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