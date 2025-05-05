В Москве задержали женщину с патронами и порохом у входа в храм Христа Спасителя

В Москве задержали женщину при попытке пронести патроны в храм Христа Спасителя

В центре Москвы на входе в храм Христа Спасителя задержали 56-летнюю женщину, которая пыталась пронести с собой банку с охотничьим порохом, патроны и металлические элементы, похожие на заклепки с шариками. Об этом News Alert сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 мая во время досмотра прихожан. Сотрудник службы охраны обратил внимание на подозрительные предметы в сумке одной из женщин. Внутри оказались патроны калибра 12 миллиметров, емкость с порошкообразным веществом и металлические детали медного цвета с черными шариками.

О находке охрана немедленно уведомила полицию. Прибывшие оперативники изъяли содержимое и направили его на экспертизу. Позже было установлено, что в банке действительно находился охотничий порох, а патроны были снаряжены дымным зарядом.

Задержанной оказалась жительница города Фурманов Ивановской области, работающая уборщицей. По словам собеседника агентства, женщина заявила, что боеприпасы остались у нее от покойного деда. В ходе проверки также выяснилось, что у нее имеются психические отклонения.

Сейчас она отпущена под подписку о невыезде. Против женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей.

Ранее в Кургане судебные приставы остановили женщину, которая пыталась пронести на судебное заседание замаскированный под зеркало нож.