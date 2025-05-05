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23:45, 5 мая 2025Россия

В Москве загорелся караоке-клуб

В Москве пожарные эвакуировали посетителей горящего караоке-клуба через окна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На северо-востоке Москвы загорелся караоке-клуб «Галактика». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На место ЧП прибыли несколько пожарных бригад. Спасатели эвакуировали посетителей заведения через окна.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Выяснилось, что горели личные вещи на лестничном пролете.

В декабре 2024 года несоблюдение техники безопасности при зажигании петарды привело к пожару в ночном клубе якутского города Ленска. Из-за пожара в заведении были повреждены стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура на площади 15 квадратных метров. Несмотря на открытое возгорание, посетители не торопились покидать помещение.

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