В Нальчике представили новые экотропы

В Нальчике представили экотропы к 80-летию окончания Великой Отечественной войны

В Нальчике провели презентацию новых экологических троп. Подробности публикует местный портал «Вести КБР».

Отмечается, что два новых маршрута «105-й пикет» и «Тропа Победы» представили к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Их созданием занималась компания «Кавказ.РФ». Оба маршрута начинаются на высоте 3500 метров. Они откроются уже этим летом и будут доступны с конца июня до начала ноября.

Протяженность «Тропы Победы» — около 7 километров, «105-го пикета» — почти 6 километров. Время прохождения троп: до четырех и трех часов соответственно. Экологические тропы максимально приближены к тем, по которым зимой поднимались советские солдаты и офицеры для снятия фашистских штандартов с пика Европы.

Маршруты рассчитаны на людей с минимальной физической подготовкой. Ходить по ним можно без гидов, главное — регистрироваться перед стартом.

В апреле сообщалось, что на тысячелетнем болоте под Тулой создадут экотропы для туристов.