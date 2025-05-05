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16:30, 5 мая 2025Моя страна

В Нальчике представили новые экотропы

В Нальчике представили экотропы к 80-летию окончания Великой Отечественной войны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

В Нальчике провели презентацию новых экологических троп. Подробности публикует местный портал «Вести КБР».

Отмечается, что два новых маршрута «105-й пикет» и «Тропа Победы» представили к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Их созданием занималась компания «Кавказ.РФ». Оба маршрута начинаются на высоте 3500 метров. Они откроются уже этим летом и будут доступны с конца июня до начала ноября.

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Протяженность «Тропы Победы» — около 7 километров, «105-го пикета» — почти 6 километров. Время прохождения троп: до четырех и трех часов соответственно. Экологические тропы максимально приближены к тем, по которым зимой поднимались советские солдаты и офицеры для снятия фашистских штандартов с пика Европы.

Маршруты рассчитаны на людей с минимальной физической подготовкой. Ходить по ним можно без гидов, главное — регистрироваться перед стартом.

В апреле сообщалось, что на тысячелетнем болоте под Тулой создадут экотропы для туристов.

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