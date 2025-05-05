Манукян заявил, что в нападении на Надежду Кадышеву может быть украинский след

В нападении на народную артистку России Надежду Кадышеву после концерта в Иванове нашли возможный украинский след. Такое мнение высказал общественный деятель и блогер Вадим Манукян в беседе с «Абзацем».

«Надежда Кадышева — артист с патриотическими взглядами. Действительно, здесь может быть украинский след», — заявил Манукян.

Общественник отметил, что украинские кураторы часто используют в своих целях людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем. Манукян добавил, что артистам нужно обеспечить охрану во время выступлений, поскольку угроза может исходить даже от человека без оружия. «Украинская сторона часто использует запрещенные приемы по отношению к публичным личностям», — пояснил он.

4 мая сообщалось о нападении на Кадышеву после концерта в Иванове. Одна из зрительниц взобралась на сцену в момент, когда опускался занавес. Женщина с букетом подлезла под него и успела схватить артистку за шею. Предположительно, действиями посетительницы концерта руководил ее спутник. После инцидента она заявила, что ей позвонили «журналисты» и предложили добыть эксклюзив о семье певицы.