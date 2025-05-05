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19:05, 5 мая 2025Экономика

Флот в российском регионе пообещал сдерживать цены на треску

Архангельский траловый флот обязался сдерживать цены на рыбу
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Архангельский траловый флот (АТФ) зафиксировал цены на свою продукцию, подписав соответствующее соглашение с региональным министерством агропромышленного комплекса и торговли. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России.

Сдерживать цены представители флота пообещали на производимую им продукцию — треску свежемороженую, треску горячего копчения, печень трески и зубатку холодного копчения.

Уточняется, что стороны договорились о присоединении АТФ к инициативе по стабилизации оптово-отпускных цен на социально значимые продовольственные товары, принятие которой на всех этапах товаропроводящей цепи, как считают в ФАС, позволит повышать доступность востребованных товаров для граждан.

В частности, в 2024 году глава ФАС Максим Шаскольский называл такую практику одной из причин улучшения ситуации со стоимостью яиц.

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