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16:52, 5 мая 2025Мир

В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку

В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку во время выступления
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Во время мероприятия в городе Вагенинген, посвященного годовщине освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, в премьер-министров Нидерландов Дика Схоофа и Польши Дональда Туска бросили дымовую шашку. Об этом сообщает De Telegraaf.

На кадрах видно, как во время выступления Туска неизвестный бросил на сцену дымовую шашку, из которой повалил густой красный дым. Политиков со сцены оперативно эвакуировала охрана.

«Я хочу успокоить польское медиапространство. Ничего плохого не случилось. Кто-то бросил дымовую шашку, вероятно, это был кто-то, кто протестует по вопросу Газы и Палестины», — сказал польский премьер-министр после происшествия.

Ранее похожий инцидент произошел в Кении, где в президента страны Уильяма Руто бросили ботинок во время его выступления на митинге в округе Мигори на западе страны.

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