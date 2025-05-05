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14:29, 5 мая 2025Мир

Президент Кении отбился от летящего ботинка и порассуждал о стоимости жизни

В президента Кении Руто бросили ботинок во время его выступления
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

В президента Кении Уильяма Руто бросили ботинок во время его выступления перед собравшимся гражданами. Об этом сообщает агентство Reuters.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал «Пул N3», видно, что президент сумел отбить летящий в него ботинок рукой и не пострадал.

Инцидент произошел 4 мая во время выступления Руто на митинге в округе Мигори на западе страны. В своей речи глава государства рассуждал о стоимости жизни.

Министр внутренних дел Кении Кипчумба Муркомен вскоре сообщил, что полиция арестовала трех человек по факту инцидента.

Ранее в Стамбуле нападению подвергся лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как стоявший спиной к Озелю пожилой мужчина резко развернулся и сильно ударил последнего ладонью по лицу.

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