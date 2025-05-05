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21:44, 5 мая 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли главную цель Зеленского

Дубинский: Зеленский хочет вынудить украинцев принять любые условия для мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вынудить граждан страны принять любые условия для завершения конфликта. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает, — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир», — подчеркнул он.

По словам политика, ресурсная сделка Киева и Вашингтона продемонстрировала, на что готова пойти украинская сторона ради мира.

Ранее Дубинский высказался о последствиях повторного участия Зеленского в президентских выборах. Он предупредил, что это может обернуться катастрофой для страны.

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