В России лошадь выбежала на дорожный перекресток, угодила под машину и попала на видео

В Хабаровске лошадь выбежала на дорогу, угодила под машину и попала на видео

В Хабаровске лошадь выбежала на дорожный перекресток, угодила под машину и попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как животное выбегает на дорогу прямо перед автомобилями. Посреди перекрестка на лошадь наехала машина, из-за чего животное падает на капот транспортного средства, но почти сразу убегает.

Известно, что лошадь травмировала ногу. У автомобиля зафиксировали вмятины на капоте и разбитое лобовое стекло. Животное уже поймали, а его владельцу выписали штраф.

Ранее в Новокузнецке два коня сбежали от хозяев и сбили семилетнюю школьницу. На опубликованных кадрах видно, как животные бегут по двору дома и сносят девочку, которая пыталась увернуться от них. Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы и ссадины.