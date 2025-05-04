Сбежавшие от хозяев кони сбили семилетнюю девочку в российском городе и попали на видео

В Новокузнецке два коня сбежали от хозяев и сбили семилетнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе российского города. Коней Рика и Рубина владельцы оставили на выпасе вместе с дочерью одного из них.
После того как хозяева ушли, кони сбежали. На видео, попавшее в распоряжении канала, видно, как животные бегут по двору дома и сносят девочку, которая пыталась увернуться от них. Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы и ссадины.
Владелицу одного из животных установили. Кроме того, удалось поймать одного из коней. Их хозяевам грозит штраф до двух тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана арестовали четверых мужчин, которые ворвались в магазин Walmart на лошадях. Выходка трех взрослых всадников и одного подростка попала на видео.