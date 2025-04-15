Четыре ковбоя на лошадях ворвались в супермаркет и попали на видео

В США ковбои на лошадях ворвались в супермаркет и попали под арест

В штате Луизиана, США, полицейские арестовали четверых мужчин, которые ворвались в магазин Walmart на лошадях. Об этом сообщает People.

Выходка трех взрослых мужчин и одного подростка попала на видео. Кадры завирусились в сети, и всадников поймали. Один из них, 18-летний Мейсон Уэбб, назвал их группу ковбоями-головорезами. Он объяснил, что этим трюком они планировали прославиться и повеселить людей.

«Мы не хотели причинять вред никому и ничему», — заявил Уэбб. По его словам, они с друзьями часто выезжают на лошадях и в тот раз просто решили заглянуть в магазин. Уэбб считает, что лошадей нужно пускать в супермаркеты, как и собак.

Полицейский Карл Данн подчеркнул, что поведение «ковбоев» могло позабавить кого-то, но многих людей могло серьезно напугать. «Мы всегда должны думать о других, прежде чем делать что-либо», — добавил он. Какое наказание назначат арестованным всадникам, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании дикие кабаны поселились в национальном парке и стали нападать на лошадей и собак. Вероятно, кто-то незаконно выпустил их в дикую природу, чтобы восстановить популяцию.

