Дикие кабаны внезапно появились в национальном парке и стали пугать местных жителей

В Британии кабанов выпустили в дикую природу

В Великобритании дикие кабаны поселились в национальном парке и стали нападать на лошадей и собак. Об этом пишет Daily Star.

Кабаны появились в национальном парке Дартмур внезапно. Люди считают, что кто-то незаконно выпустил зверей в дикую природу, чтобы восстановить их популяцию. Вскоре они стали пугать лошадей и нападать на собак. Так, недавно всадница упала с лошади из-за появления кабана. В середине февраля мужчине пришлось спасать от диких животных своего пса.

Местная жительница Ди Уилкинсон рассказала, что конь сбросил с себя ее подругу из-за кабана недалеко от деревни Принстаун. В результате ее жеребец получил травму. Кроме того, пять кабанов пробрались в сад Уилкинсон в поисках еды. «Я их не боюсь, поскольку они не проявляют агрессии по отношению к людям. Но если у вас есть собака, они, естественно, будут на нее бросаться. Они бродят повсюду потерянные и голодные», — говорит она.

Кабаны испытывают трудности с поиском пропитания, создают трудности для посетителей парка, лишают скот пищи, а также портят посадки фермеров. Раньше кабаны обитали в Дартмуре, но к XVII веку были истреблены из-за охоты.

Ранее сообщалось, что молодой кабан из Башкирии забрел в город и заставил спасателей бегать за ним несколько часов. В конце концов спасателям удалось поймать кабана в мешок.

