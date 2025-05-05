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16:18, 5 мая 2025Наука и техника

В России найден уникальный древний артефакт

J Archaeol Sci: В России нашли наконечник копья из кости возрастом 80 тысяч лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В пещере на Северном Кавказе археологи обнаружили уникальный артефакт — наконечник копья, изготовленный из кости примерно 80 тысяч лет назад. Как установили ученые, его создали неандертальцы, задолго до появления современного человека в Европе. Статья с результатами анализа опубликована в Journal of Archaeological Science.

Находку извлекли еще в 2003 году из культурного слоя, где также обнаружили кости животных и следы кострища, однако только недавно она была изучена с помощью спектроскопии, КТ и микроскопии высокого разрешения.

Копье длиной девять сантиметров было вырезано из кости бизона и прикреплено к древку при помощи природной смолы. Анализ трещин и сколов показал, что наконечник использовался по назначению — вероятно, во время охоты или конфликта он ударил по твердой цели, но следов многократного использования не обнаружено.

Возраст находки составляет от 70 до 80 тысяч лет, что исключает причастность Homo sapiens — в Европу они пришли примерно 45 тысяч лет назад. Это делает неандертальцев единственными возможными авторами изделия и опровергает прежнее мнение, что они не вышли за рамки каменных орудий.

Ученые отмечают, что создание и использование такого копья требует предварительного планирования и навыков работы с разными материалами: костями, камнем, клеящими веществами. Это говорит о более высокой когнитивной организации неандертальцев, чем считалось ранее.

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