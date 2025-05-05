В России высказались о планах Израиля взять под контроль весь сектор Газа

Депутат Чепа: Захват всей территории сектора Газа Израилем вызовет напряженность

Планы Израиля по захвату всей территории сектора Газа будут способствовать дальнейшей эскалации конфликта и вызовут только дополнительную напряженность в регионе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я думаю, что это вызовет только дополнительную напряженность в регионе и будет создавать дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал Чепа.

По его мнению, нужно в любом случае искать пути дипломатического решения конфликта.

5 мая газета The Times of Israel написала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план по расширению военных операций в секторе Газа, который включает захват всей территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), согласно плану, должна взять под контроль территорию Газы, переместить гражданское население на юг анклава, нанести массированные удары по инфраструктуре ХАМАС и не позволить террористической группировке взять под контроль распределение гуманитарной помощи.

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа 18 марта. Это произошло после того, как движение отвергло предложение США о продлении действовавшего на тот момент режима прекращения огня.