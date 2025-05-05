В России запустили объединяющее миллионы людей приложение

«Одноклассники» запустили мини-приложение «Цветок Победы» к 9 Мая

Социальная сеть «Одноклассники» запустила мини-приложение «Цветок Победы», с помощью которого пользователи могут почтить память участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«"Цветок Победы" — проект "Одноклассников" на стыке онлайна и офлайна, посвященный 80-летию Победы. Он призван объединить миллионы пользователей со всего мира в благодарности героям Великой Отечественной войны и помочь им проявить уважение и почтить память, даже если нет возможности посетить места лично», — рассказали представители социальной сети.

Уточняется, что в мини-приложении будут указаны памятные мемориалы на территории России и других стран. Среди них — монумент Победы в Москве, «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мемориал Советскому солдату под Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, Брестская крепость в Белоруссии и другие. Каждый желающий, даже не имея профиль в «Одноклассниках», сможет виртуально возложить к памятникам цветы. Для этого нужно перейти в приложение, выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку «Возложить цветы». Мини-приложение «Цветок Победы» — бесплатное и доступно для всех.

Пользователи соцсети также могут поделиться с друзьями и близкими своим участием в инициативе в ленте «Одноклассников». Кроме того, в приложении пользователи могут послушать аудиоистории про каждый из представленных мемориалов, которые компания подготовила вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.

Авторы-путешественники «Одноклассников» — Тимур Юсупов, Дмитрий Куликов, Марк Еремин и Татьяна Гриценко — проедут тысячи километров, посетят мемориалы в 17 городах, напишут материалы о них, событиях города и подвигах и возложат живые цветы от имени пользователей соцсети.

Все материалы авторов «Одноклассников» лягут в основу тематической выставки в Музее Победы в Москве. Также до конца мая на стенде соцсети, который будут представлен в музее, у всех желающих будет возможность отреставрировать старые фотографии на специальном аппарате. Кроме того, в «Одноклассниках» пройдет прямая трансляция вечернего салюта, который состоится в парке Победы на Поклонной горе.