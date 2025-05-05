В российском городе коммунальщики извлекли из трубы 200-киллограммовый засор

В Нарьян-Маре коммунальщики извлекли из трубы 200-киллограммовый засор

В Нарьян-Маре коммунальщики извлекли из трубы 200-киллограммовый засор. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе администрации российского города.

В мэрии сообщили, что в период с 28 по 30 апреля включительно специалисты круглосуточно работали, чтобы устранить сильный засор канализации на улице Выучейского. В результате они извлекли из трубы 200 килограммов плотно спрессованного мусора, который состоял преимущественно из влажных салфеток, памперсов и средств гигиены, которые не растворяются в воде, а значит, запрещены для выброса в унитаз. В пресс-службе администрации предупредили, что если нарушать это правило, засор канализации будет неизбежен.

В конце апреля стало известно, что в воронежской гимназии №7 случился фекальный потоп. Причиной стал прорыв канализации.