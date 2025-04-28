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23:27, 28 апреля 2025Экономика

Российскую школу затопило фекалиями

В воронежской школе случился фекальный потоп
Полина Кислицына (Редактор)

Одну из школ Воронежа затопило фекалиями. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Типичный Воронеж».

Речь идет о гимназии №7 — в образовательном учреждении в понедельник днем прорвало канализацию. На фотографии, сделанной очевидцем последствий аварии, видно, что пол в коридоре залит сточными водами. По словам учеников, несмотря на фекальный потоп, отменять уроки в школе не стали.

Ранее стало известно, что в Тольятти Самарской области из-под земли забил фекальный фонтан. Причиной произошедшего в Тупиковом проезде стал прорыв коллектора, из-за которого канализационные стоки разлились по земле и проезжей части.

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