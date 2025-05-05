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21:47, 5 мая 2025Мир

В США сообщили о планах Трампа использовать сделку с Киевом для влияния на Москву

Минфин США: Трамп хотел использовать ресурсную сделку с Киевом для влияния на РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с Киевом в качестве инструмента влияния на Москву в ходе переговоров. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент во время беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.

По его словам, экономическое партнерство было идеей американского лидера. В частности, пояснил министр, это дало бы Трампу «больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к нему».

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. По данным СМИ, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.

Вот это да!
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