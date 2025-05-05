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20:39, 5 мая 2025Экономика

В центре Петербурга рухнула стена старинного особняка

В Петербурге на Кирочной, 18, рухнула стена особняка Кавоса
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В центре Петербурга стена старинного особняка рухнула на тротуар. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 мая, в особняке архитектора Цезаря Кавоса, построенном в XIX веке и расположенном по адресу улица Кирочная, 18. По словам очевидцев, огромная часть козырька обрушилась на тротуар — судя по снятому ими видео, это был фрагмент лепнины под крышей. В результате случившегося никто не пострадал.

Позднее в администрации Центрального района журналистам сообщили, что опасное место огородили, а управляющая компания проверит фасад постройки. Известно, что менее месяца назад со здания на тротуар уже падали части фасада.

В конце апреля стало известно, что в центре Петербурга в квартире дома на улице Некрасова обвалился потолок. Пострадавших чудом удалось избежать.

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