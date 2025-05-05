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17:40, 5 мая 2025Интернет и СМИ

Ведущая шоу о живущих в России иностранцах назвала наиболее удивляющие их вещи

Журналистка Шахова: Живущих в России иностранцев удивляет холодная погода
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Журналистка и ведущая шоу о живущих в России иностранцах «Мы и они» Мария Шахова назвала российские реалии, которые сильнее всего удивляют переехавших в страну людей. На эту тему она высказалась в беседе с изданием «Страсти».

По словам Шаховой, очень часто переехавшие в Россию иностранцы удивляются холодной погоде. «Те, кто приезжает к нам в позднее осеннее или зимнее время, ходят и не понимают, как можно жить в таких условиях?» — заявила она.

Кроме того, как отметила ведущая проекта, многих иностранцев приводит в недоумение неулыбчивость россиян. Из-за того, что в России многие люди разговаривают с серьезными лицами, у иностранцев складывается впечатление, что они настроены враждебно, добавила Шахова.

Ранее сообщалось, что ведущий радио Energy Dj Саймон, переехавший из Нигерии в Россию, рассказал на шоу «Мы и они» об удивлении от местной еды. По словам ведущего, для него оказался непривычным вкус окрошки и черного хлеба.

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