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19:44, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Переехавший в Россию радиоведущий рассказал об удивлении от местной еды

Радиоведущий Dj Саймон заявил, что его удивил вкус черного хлеба в России

Кадр: «МЫ И ОНИ | МАРИЯ ШАХОВА» / YouTube

Известный ведущий радио Energy, рэп-исполнитель Dj Саймон, также известный под псевдонимом «Черный перец», переехавший из Нигерии в Россию, рассказал об удивлении от местной еды. Впечатлениями о блюдах русской кухни он поделился в выпуске шоу «Мы и они», доступном на YouTube.

Саймон заявил, что удивился, когда впервые попробовал черный хлеб. Он признался, что буханка по форме напомнила ему кекс. «Я ожидал кекса, что-то сладкое. [А оказалось] кислое и непонятное. Но все равно я есть дальше хочу», — описал он свои ощущения.

Также радиоведущий признался, что, даже прожив долгое время в России, не смог привыкнуть к некоторым блюдам русской кухни. Например, вспомнил Саймон, когда ему впервые дали попробовать холодец, он разогрел его в микроволновке. К непривычным блюдам диджей также добавил окрошку. «Это вообще феномен. Не квас и не салат. Я не заценил вообще», — высказался он.

Саймон добавил, что при этом некоторые блюда русской кухни он очень любит. В их число радиоведущий включил борщ и блинчики с начинками.

Ранее ведущий телеканала НТВ Федерико Арнальди из Италии посетил Ханты-Мансийский автономный округ. О 35-градусном морозе он высказался фразой «мамма-миа».

Саймон переехал в Россию из Нигерии в начале 2000-х, чтобы учиться. В 2007 году он устроился диджеем на радио Energy, где работает и в настоящее время.

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      Мария Большакова
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