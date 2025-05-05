Владельца газеты «Век» приговорили к пяти годам за вымогательство

Суд приговорил владельца газеты «Век» Гусова к пяти годам за вымогательство

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор владельцу газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александру Гусову. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Мужчину признали виновным в вымогательстве почти 28 миллионов рублей у двух российских бизнесменов, при этом те простили подсудимого. Как в 2023 году уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, преступник координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов.

Несмотря признание Гусовым вины и на просьбу потрерпевших ограничить наказание условным сроком, суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

3 апреля просившей президента России Владимира Путина о помиловании журналистке Александре Баязитовой, отбывающей тюремное наказание в колонии общего режима за вымогательство, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Она свою вину не признала и настаивала на том, что дело сфабриковано.