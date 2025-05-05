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11:16, 5 мая 2025Россия

Военные сообщили о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

РИА Новости: Морпехи отражают попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают новые попытки прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил оператор FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Кедр, чьи слова приводит РИА Новости.

«Работаем сейчас в основном по целям в одном из населенных пунктов и близлежащих к нему лесополосах и роще. Большую часть отбили, однако они все же пытаются прорваться. Но и мы, и штурмовики не даем им это сделать», — сказал военнослужащий.

Еще один российский боец, оператор FPV-дронов с позывным Сынок, заявил, что украинские войска продолжают атаки на Краснояружский район Белгородской области. По его словам, пробиться они пытаются малыми группами по три-четыре человека.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что ВСУ пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Попытки прорыва штурмовых групп противника были предприняты в направлении курской Гоптаровки, а также в направлении белгородской Демидовки.

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