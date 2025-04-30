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07:59, 30 апреля 2025Россия

Стало известно о новых попытках прорыва штурмовиков ВСУ в Курскую и Белгородскую области

ВСУ пытались прорваться в сторону курской Гоптаровки и белгородской Демидовки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Попытки прорыва штурмовых групп противника были предприняты в направлении курской Гоптаровки, где ВСУ перебросили солдат в лесной массив, а также в направлении белгородской Демидовки.

«Одна вражеская штурмовая группа пыталась просочиться в направлении Демидовки, обойдя Миропольское через лесополосы, — оккупанты уничтожены огнем артиллерии и FVP-дронов на украинской территории», — говорится в сообщении.

Российские операторы беспилотников и артиллеристы, как уточняется, продолжают искать и уничтожать подразделения противника вдоль российской границы.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявлял, что группа бойцов ВСУ, которые пытались закрепиться в белгородском приграничье, состояла по большей части из бывших заключенных и мобилизованных.

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