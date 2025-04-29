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22:30, 29 апреля 2025Россия

Раскрыты детали о пытавшейся закрепиться в белгородском приграничье группе ВСУ

Алаудинов: В пытавшейся зайти в белгородское приграничье группе ВСУ были зэки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшаяся закрепиться в белгородском приграничье, состояла по большей части из бывших заключенных и мобилизованных. Детали о группе ВСУ РИА Новости раскрыл командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Хочу отметить, что все, кто пытался зайти, они в большинстве своем состояли из бывших зэков, ну, и выловленных на улице мобилизованных так называемых», — отметил он.

До этого Алаудинов рассказал, что спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Украины весной понесло большие потери в Белгородской области при попытке прорыва.

Ранее, в конце марта, появилась информация, что за сутки ВСУ четыре раза пытались прорваться через границу Белгородской области в районе двух населенных пунктов — Поповка и Демидовка.

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