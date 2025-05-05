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16:58, 5 мая 2025Моя страна

Восьмилетняя девочка спасла двух младших братьев во время пожара в российском селе

МЧС: Восьмилетняя девочка спасла двух младших братьев при пожаре в селе Кульча
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал МЧС Новосибирской области

Девочка спасла двух младших братьев во время пожара в селе Кульча в Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что возгорание произошло 3 мая в частном доме на двух хозяев, где проживает многодетная семья. Родители были на работе, а их трое детей — восьмилетняя девочка и ее пятилетний и трехлетний братья — остались дома одни.

Пожар начался с веранды. Школьница почувствовала дым, открыла дверь и увидела огонь. До прибытия пожарных она вынесла на руках из горящего дома младшего брата, а затем вывела за руку второго малыша. Никто из детей не пострадал. Двое взрослых из второй половины дома эвакуировались самостоятельно.

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Для ликвидации пожара на общей площади 230 квадратных метров потребовалось более полутора часов. Были повреждены обе квартиры и надворные постройки. Многодетная семья разместилась у родственников. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети на веранде.

Ранее проезжавший мимо горящего дома россиянин спас двух человек и потушил пожар. Он вывел из охваченной пламенем постройки 52-летнюю женщину и 51-летнего мужчину.

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