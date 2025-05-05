Восьмилетняя девочка спасла двух младших братьев во время пожара в российском селе

МЧС: Восьмилетняя девочка спасла двух младших братьев при пожаре в селе Кульча

Девочка спасла двух младших братьев во время пожара в селе Кульча в Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что возгорание произошло 3 мая в частном доме на двух хозяев, где проживает многодетная семья. Родители были на работе, а их трое детей — восьмилетняя девочка и ее пятилетний и трехлетний братья — остались дома одни.

Пожар начался с веранды. Школьница почувствовала дым, открыла дверь и увидела огонь. До прибытия пожарных она вынесла на руках из горящего дома младшего брата, а затем вывела за руку второго малыша. Никто из детей не пострадал. Двое взрослых из второй половины дома эвакуировались самостоятельно.

Для ликвидации пожара на общей площади 230 квадратных метров потребовалось более полутора часов. Были повреждены обе квартиры и надворные постройки. Многодетная семья разместилась у родственников. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети на веранде.

Ранее проезжавший мимо горящего дома россиянин спас двух человек и потушил пожар. Он вывел из охваченной пламенем постройки 52-летнюю женщину и 51-летнего мужчину.

