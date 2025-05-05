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11:39, 5 мая 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в купальнике

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в розовом купальнике у бассейна
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя снялась в розовом купальнике. Она позировала у бассейна под открытым небом, подняв руки к голове. Также девушка примерила макси-платье аналогичного оттенка, которое обнажало ее спину, уложила волнами волосы и нанесла на губы малиновую помаду. Кроме того, она дополнила образ золотистыми серьгами бренда Van Cleef & Arpels.

В апреле Юлия Вавилова также снялась в бюстгальтере и мини-юбке.

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